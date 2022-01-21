Москва, , 23:24 — REGNUM Заявляемый американцами принцип не обсуждать Украину без участия представителей этой страны, лицемерен. Сами же американцы нарушают этот принцип, когда речь заходит о Белоруссии, Венесуэле, «Северном потоке — 2».

Мария Захарова Mid.ru

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Как написала 21 января в своём телегам-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, «половина времени саммитов G7 посвящена вопросам, которые не входят в ведение «семёрки», и никто её к решению проблем других стран не приглашал».

Захарова «Но ничего — обсуждают».

Так в МИД РФ прокомментировали заявление американского госсекретаря Энтони Блинкена о том, что в Вашингтоне считают, «что нельзя обсуждать ситуацию по Украине без Украины, претензии НАТО — без участия представителей НАТО, Европу — без представителей Европы».

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