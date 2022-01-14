Москва, , 11:18 — REGNUM Ситуация на международной арене не улучшается, и ответственность за это несут страны Запада. Об этом 14 января заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

Сегрей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Всем понятно, что ситуация не улучшается. Накапливается конфликтный потенциал, западные коллеги в решающей степени способствуют такому негативному развитию событий», — заявил Лавров.

«Они взяли курс на подрыв архитектуры международных отношений, которая базируется на Уставе ООН, и ведут линию на подмену международного права своими правилами, на которых они хотят заставить всех выстраивать новый миропорядок», — указал он