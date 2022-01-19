Москва, , 15:25 — REGNUM Россия сама знает, как ей поступать со своими войсками на своей территории, и вносить изменения в их перемещение под давлением Москва не намерена. Об этом 19 января на мероприятии клуба «Валдай» заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

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«Что касается американских требований «срочно отвести войска от границ с Украиной», то будем и далее терпеливо разъяснять коллегам, что соответствующие силы и средства находятся на нашей территории, и вносить какие-либо изменения в их перемещение под давлением извне мы не собираемся», — подчеркнул представитель российского внешнеполитического ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман призвала Россию вернуть свои войска в казармы от границ с Украиной. В ответ на это посольства РФ в Вашингтоне заявило, что Москва имеет право самостоятельно решать, куда перемещать свои войска в пределах собственных территорий, поэтому заявления США на эту тему вызывают недоумение.

Также в дипмиссии подчеркнули, что перемещение российских войск по российской же территории и проведение военных учений является выбором России, и что Москва будет «продолжать их проводить, потому что это отвечает интересам безопасности» России.

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