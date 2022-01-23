Лондон, , 09:13 — REGNUM На случай эскалации ситуации вокруг Украины Великобритания разрабатывает санкции против РФ, не исключаются «ядерный» вариант поддержки Лондоном отключения РФ от международной межбанковской системы SWIFT и меры против «Северного потока — 2», пишет The Telegraph.

Следите за развитием событий в трансляции: «Красные линии России и Запада: диалог в Европе и оценки МИД РФ — трансляция»

Отмечается, что чиновники «начали работу над новыми санкциями», направленными на «ослабление экономики РФ» в том случае, если «Кремль продвинется вперед». Британия рассматривает «ядерный» вариант поддержки отключения РФ от SWIFT.

При этом британский премьер Борис Джонсон намерен провести переговоры с лидерами стран G7, чтобы завершить создание «санкционной коалиции».

РФ не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», заявления об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи границ РФ.

В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о «российской агрессии» и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.