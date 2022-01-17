Вашингтон, 17 января 2022, 08:44 — REGNUM Североатлантический альянс предложил России провести серию встреч на тему безопасности в Европе, включая обсуждение ситуации вокруг Украины, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
По его словам, Россия не отвергла предложения, но и не взяла на себя обязательства по участию в дальнейших переговорах.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американская администрация уже на текущей неделе может сообщить о дальнейших шагах по контактам с Россией.
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