Вашингтон, , 08:44 — REGNUM Североатлантический альянс предложил России провести серию встреч на тему безопасности в Европе, включая обсуждение ситуации вокруг Украины, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы положили на стол предложение о проведении серии встреч по темам, важным для европейской безопасности, ситуации внутри и вокруг Украины», — сказал он в интервью CBC.

По его словам, Россия не отвергла предложения, но и не взяла на себя обязательства по участию в дальнейших переговорах.

«Россия сказала, что им нужно некоторое время, чтобы ответить на эти предложения, и сейчас мы ждём российского ответа», — уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американская администрация уже на текущей неделе может сообщить о дальнейших шагах по контактам с Россией.

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