Женева, Швейцария, , 19:09 — REGNUM Письменный ответ Москве на её предложения по гарантиям безопасности Вашингтон даст на следующей неделе, сообщил 21 января американский госсекретарь Энтони Блинкен по итогам встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Госсекретарь США Энтони Блинкен U.S. Department of State

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По словам Блинкена, он на встрече сообщил Лаврову о дальнейших планах по рассмотрению российской инициативы, касающейся гарантий безопасности. По этому вопросу американское руководство проведёт в ближайшие дни консультации «с союзниками и партнёрами».

Он добавил, что американская сторона рассчитывает на следующей неделе «более подробно и в письменном виде поделиться с Россией нашими озабоченностями и идеями».

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