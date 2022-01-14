Вашингтон, , 08:02 — REGNUM В течение ближайших суток США намерены представить данные о «сценарии» России по Украине. Об этом 14 января заявил на брифинге советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Джейк Салливан

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При этом он указал, что степень уверенности в достоверности собранных разведкой данных более низкая, чем ранее.

«Мы видели этот сценарий в 2014 году. Они готовят его снова. У администрации будут дополнительные детали относительно того, что мы видим в плане создания предлога, которыми мы поделимся с прессой в течение следующих 24 часов», — сказал Салливан.

Также советник президента США по национальной безопасности добавил, что в этом случае речь может идти о «фабрикации» оснований для обвинения Киева в «подготовке неизбежной атаки на российские силы на востоке».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что в случае неизбежного конфликта России следует нанести удар первой.