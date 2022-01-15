Вашингтон, , 08:26 — REGNUM Посольство РФ в США отреагировало на заявления Белого дома США и Пентагона о якобы готовящемся «вторжении» РФ на Украину. В дипмиссии подчеркнули, что подобные слова являются вбросом, провокацией — доказательства США при этом не приводят.

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«Представители администрации (США — прим.) уже в деталях описывают сценарии подобных провокаций, называют даты эвентуального начала «операций». Доказательств, как водится, нет», — отметили они.

Подобная постановка вопроса подтверждает непрекращающееся информационное давление на РФ, и повторяется один и тот же сценарий, когда многократно повторенная западной прессой «сенсация» превращается в главный инфоповод, отметили в посольстве.

«Хотели бы предостеречь коллег от такого рода авантюр. В очередной раз заявляем: неумолкающие в США обвинения в наш адрес — голословны и не могут иметь никаких подтверждений», — отмечается в сообщении российской дипмиссии в Facebook.

Посольство призвало США к предметной работе по обеспечению гарантий безопасности на основе предложенных Москвой документов. Дипломаты при этом отметили, что РФ — против войны и за «дипломатическое решение всех международных проблем».