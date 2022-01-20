Вашингтон, , 21:55 — REGNUM Вторжением на Украину расценят в Вашингтоне любой переход военных России через украинскую границу, сообщил 20 января журналистам американский президент Джо Байден.

Джо Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Разъясняя позицию американского руководства о якобы готовящемся со стороны России «вторжении на Украину», глава США сказал, что уже доносил своё видение до российского руководства.

Байден подчеркнул, что уверен: российский президент Владимир Путин его понял. Позиция эта в том, что американцы сочтут вторжением, если абсолютно «любые организованные российские подразделения пересекут границу с Украиной».

Он пообещал со своей стороны «жёсткий и скоординированный экономический ответ» Москве. И об этом сценарии, утверждает Байден, он Путина предупредил.

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