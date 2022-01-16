Киев, , 10:08 — REGNUM Киев мог бы сделать акцент на выполнении Минских соглашений и «вернуть Донбасс» путем уступок в вопросе вступления в НАТО. Об этом в эфире Politwera заявил Дмитрий Джангиров — украинский политолог.

Следите за развитием событий в трансляции: «Красные линии России и Запада: диалог в Европе и оценки МИД РФ — трансляция»

Такой вариант, а отмечает он, не первый год обсуждается на экспертном уровне: речь идет об отказе от вступления в НАТО на определенный период времени.

«Например, на время реинтеграции Донбасса — мораторий на вступление Украины в НАТО. Второй вариант — право вето у Донбасса … на 20 лет», — объяснил он.

Тем не менее подобное развитие событий маловероятно по внутриполитическим причинам, подытожил Джангиров.

Россия ранее неоднократно заявляла, что Киев не выполняет Минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.