Женева, Швейцария, 10 января 2022, 21:09 — REGNUM Россия не собиралась и не собирается нападать на Украину. Об этом российская делегация объявила американской стороне на переговорах в Женеве, сообщил 10 января журналистам по итогам встречи заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
Он напомнил, что все действия российских ВС осуществляются на территории России — в рамках военных учений. Украине не следует опасаться «эскалационного сценария» со стороны России.
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