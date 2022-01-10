Женева, Швейцария, , 21:09 — REGNUM Россия не собиралась и не собирается нападать на Украину. Об этом российская делегация объявила американской стороне на переговорах в Женеве, сообщил 10 января журналистам по итогам встречи заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Сергей Рябков Mgimo.ru

Рябков «Никаких планов, намерений или причин, если опять использовать любимое клише из натовских документов, у России нападать на Украину нет».

Он напомнил, что все действия российских ВС осуществляются на территории России — в рамках военных учений. Украине не следует опасаться «эскалационного сценария» со стороны России.

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