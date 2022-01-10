Женева, Швейцария, 10 января 2022, 21:09 — REGNUM Россия не собиралась и не собирается нападать на Украину. Об этом российская делегация объявила американской стороне на переговорах в Женеве, сообщил 10 января журналистам по итогам встречи заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Сергей Рябков
Сергей Рябков
Mgimo.ru
«Никаких планов, намерений или причин, если опять использовать любимое клише из натовских документов, у России нападать на Украину нет».
Рябков

Он напомнил, что все действия российских ВС осуществляются на территории России — в рамках военных учений. Украине не следует опасаться «эскалационного сценария» со стороны России.

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