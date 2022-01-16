Москва, , 09:09 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на границе России и Украины — слишком высокая напряженность. Об этом он рассказал в интервью CNN.

Дмитрий Песков Антонова Дарья © ИА REGNUM

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Он отметил, что напряженность в этой части Европы «чрезвычайно опасна для нашего континента» и подчеркнул, что именно по этой причине РФ настаивает на получении «очень конкретного» ответа от США по предположениям гарантий безопасности.

«Это единственный путь в направлении разрядки напряженности», — добавил он.

Песков также подчеркнул, что со стороны России нет военной эскалации в отношении Украины.