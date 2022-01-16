Киев, , 16:16 — REGNUM От стран Североатлантического альянса и официального Киева исключительно зависит вступление Украины в НАТО. Об этом сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью Bild.

Дмитрий Кулеба Mfa.gov.ua

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«Это решение зависит исключительно от Украины и 30 стран — членов НАТО, — заявил дипломат. — Украина приняла своё решение уже давно. Мы стремится к членству в НАТО».

Как передавало ИА REGNUM, 7 января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора обсудили в том числе пути противодействия угрозам, якобы исходящим от «Северного потока — 2».