Вашингтон, 10 января 2022, 20:28 — REGNUM Вашингтон против того, чтобы НАТО ограничивали в праве принимать новые страны в альянс, сообщила 10 января журналистам первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман. Этот вопрос был поднят в контексте ситуации на Украине.
Следите за развитием событий в трансляции: ««Красные линии»: переговоры между Россией и США в Женеве – все новости»
Комментируя итоги переговоров с Россией в Женеве, представить Госдепа заявила:
Ранее российский дипломат, замглавы МИД РФ Сергей Рябков оценил переговоры в Женеве как глубокие, без попыток что-то приукрасить.
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