Вашингтон, , 20:28 — REGNUM Вашингтон против того, чтобы НАТО ограничивали в праве принимать новые страны в альянс, сообщила 10 января журналистам первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман. Этот вопрос был поднят в контексте ситуации на Украине.

Заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Уэнди Шерман U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Следите за развитием событий в трансляции: ««Красные линии»: переговоры между Россией и США в Женеве – все новости»

Комментируя итоги переговоров с Россией в Женеве, представить Госдепа заявила:

«Мы никому не позволим прекратить политику открытых дверей в НАТО, которая всегда была центральной для альянса».

Ранее российский дипломат, замглавы МИД РФ Сергей Рябков оценил переговоры в Женеве как глубокие, без попыток что-то приукрасить.

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