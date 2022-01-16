Амстердам, , 12:44 — REGNUM Строгие санкции против РФ должны быть введены со стороны ЕС в случае вторжения на Украину». Об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, передает NLTimes.

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По словам министра, текущая ситуация на украинско-российской границе «тревожная и непредсказуемая», поэтому «важно поддерживать диалог», пишет ИА Красная Весна.

Министр сослалась на американские СМИ, согласно которым якобы Россия на границе с Украиной собрала десятки тысяч солдат.

Министр обороны отметила, что Европа пригрозила РФ экономическими санкциями в случае осуществления вторжения на Украину.

«Наряду с переговорами, нужно держать наготове пакет санкций на случай, если это потребуется», — сказала Оллонгрен.