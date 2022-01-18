Лондон,
18 января 2022, 13:32 — REGNUM Если министр обороны Великобритании хочет сообщить, что Лондон прекращает подрывную работу против России, то пусть приедет в Москву и скажет об этом, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 18 января, комментируя высказывания Бена Уоллеса.
Москва & Лондон
Иван Шилов © ИА REGNUM
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Как сообщалось ранее, Уоллес заявил, что Россия, чья история «заслуживает гордости», является ядерной державой и потому не должна опасаться НАТО. Также он сообщил, что направил приглашение главе Минобороны России Сергею Шойгу посетить Лондон.
«Заявление министра обороны Великобритании служит наглядным образцом британского подхода к России и пространству бывшего СССР: они считают, что после 1991 года получили право определять здесь, что хорошо и что плохо, кто кого должен бояться, кто на что имеет право. Он, видимо, думает, что комплименты, которые он высказал в адрес нашей страны, побудят руководство России умилиться и забыть известную мудрость, что ни одному слову британцев верить нельзя и что, если в Лондоне тебя начинают хвалить, надо сразу думать, где ты ошибся.
Надеюсь, так и поступят наши руководители. А министр обороны Шойгу — не примет приглашение тех, кто спит и видит, в каком бы ещё международном «преступлении» обвинить Москву. Мы видим, чем под влиянием в том числе и Великобритании стала Украина как для России, так и для своих граждан. Мы видим, какую подрывшую работу Лондон ведёт в Казахстане. Мы знаем о британском следе в событиях в Белоруссии и вокруг Нагорного Карабаха. Если британец не нас по плечу хочет похлопать, а хочет сказать, что Лондон — по крайней мере, по линии минобороны — прекращает подрывную работу против нашей страны, то пусть приедет в Москву сам и скажет об этом«, — отметил Михаил Демурин.