Вашингтон, 21 января 2022, 21:02 — REGNUM На тему «сдерживания агрессии России в отношении Украины» провёл переговоры 21 января американский президент Джо Байден с японским премьер-министром Фумио Кисидой, говорится в опубликованном заявлении Белого дома.
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Уточняется, что переговорщики выразили настрой на дальнейшую «совместную работу над сдерживанием агрессии России в отношении Украины».
Со своей стороны Кисида «пообещал продолжить тесную координацию с США, другими союзниками и партнёрами, а также международным сообществом в том, что касается решительных действий в ответ на любое нападение».
Добавим, что американский госсекретарь Энтони Блинкен на встрече в Женеве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что предложения России по предоставлению гарантий безопасности Вашингтон намерен тесно обсуждать со своими партнёрами и союзниками.
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