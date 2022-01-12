Брюссель, , 16:41 — REGNUM Заседание Совета «Россия — НАТО» завершилось в Брюсселе, сообщает 12 января агентство ТАСС.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Переговоры продолжались порядка четырёх часов.

Агентство уточняет, что встреча продлилась больше запланированного времени, так как изначально итоговый брифинг генсека НАТО Йенса Столтенберга был назначен на 15:30 мск.

На данный момент известно, что брифинг начнётся на 45 минут позже.

Напомним, заседание Совета «Россия — НАТО» стало вторым этапом переговоров между Россией и странами Запада после консультаций РФ и США, которые в прошли в Женеве 10 января и были посвящены вопросам стратегической стабильности и гарантий безопасности.

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