Москва, , 05:26 — REGNUM Россия призывает Соединенные Штаты прекратить поставки оружия на Украину, если Вашингтон настаивает на мирном урегулировании войны в Донбассе. Об этом говорится в официальном заявлении российского посольства в Вашингтоне.

Россия и США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если США на самом деле привержены дипломатическим усилиям по урегулированию внутриукраинского конфликта, им стоит отказаться от планов по поставкам новых партий вооружений для ВСУ», — заявили в российской дипмиссии.

Также дипломаты призвали американские власти повлиять на Киев, чтобы украинская сторона прекратила подрывать исполнение минских соглашений. Кроме того, посольство России в очередной раз подчеркнуло, что Москва не имеет планов нападать на другие государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Белого дома США Джен Псаки заявила, что Вашингтон ожидает «нападения России на Украину» в любой момент. Она также объявила, что США готовы ввести жесткие санкции в отношении Москвы в случае «агрессии».