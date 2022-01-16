Москва, 16 января 2022, 19:39 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков исключил возможность размещения российского наступательного вооружения на Украине, но допустил, что такой шаг предпримут США и НАТО.
Он подчеркнул, что именно поэтому Москва требует юридически закрепленных гарантий.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что предлагаемые Соединенными Штатами новые антироссийские санкции, в том числе в отношении руководства страны, могут привести к прекращению отношений между странами.
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