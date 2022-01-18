Анкара, , 15:18 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не считает реалистичной перспективу «вторжения» России на Украину. Об этом он заявил 18 января турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь из Албании.

Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я не считаю реалистичной перспективу вторжения России на Украину, потому что Украина не обычная страна, это сильная страна. Кроме того, чтобы Россия могла пойти на это, она должна пересмотреть ситуацию во всем мире и свою собственную ситуацию», — цитирует его агентство Anadolu Agency.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила о том, что Соединенные Штаты подготовили 18 различных сценариев санкций на случай «российского вторжения» на территорию Украины. При этом она обратила внимание на то, что с точки зрения США «дверь для дипломатического решения все еще открыта», а Вашингтон продолжает работу над письменным ответом по предложенным гарантиям безопасности российским официальным лицам.