Вашингтон, , 08:35 — REGNUM На возможные шаги России по развёртыванию своих сил в Латинской Америке Соединённые Штаты Америки дадут решительный ответ. Об этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил 13 января на брифинге в Белом доме.

Джейк Салливан Whitehouse.gov

Следите за развитием событий в трансляции: «Очередь ОБСЕ: Россия и Запад обсуждают «красные линии» — все новости»

Салливан прокомментировал слова заместителя главы российского МИД Сергея Рябкова, который не подтвердил, но и не опровергнул рассмотрение возможности развертывания военной инфраструктуры РФ в Венесуэле или на Кубе. Москва, по словам Рябкова, может провести мероприятия по линии Военно-морского флота в случае дальнейших провокаций или военного давления на РФ.

«Если Россия будет двигаться в этом направлении, мы будем реагировать решительно», — подчеркнул Салливан.

Представитель американской администрации добавил, что тема продвижения России в Латинскую Америку не поднималась на российско-американских консультациях в Женеве 10 января.

Как сообщало ИА REGNUM, США в ближайшее время представят данные о «сценарии» России по Украине, об этом Салливан также заявил на брифинге.

Читайте также: Салливан: США вскоре представят данные о «сценарии» России по Украине