Париж, , 11:51 — REGNUM Напряжённость в отношениях между Россией и Западом усилилась из-за неверного понимания сигналов, которые подавала Москва. Об этом бывший глава отдела аналитики по России ЦРУ Джордж Биб заявил в интервью французской газете Le Figaro.

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По его словам, многие аналитики допускают фундаментальную ошибку, сравнивая Россию с Советским Союзом. Они полагают, что российское руководство действует, исходя из стремления «к конфронтации с демократическими странами».

В действительности России свойственна «традиционная одержимость своей безопасностью», так как на страну много раз нападали извне. Стремясь как можно дальше отодвинуть от своих границ потенциальных противников, Россия действует крайне последовательно, заявил эксперт перед началом российско-американских переговоров по вопросам безопасности в Женеве.

«Россия продолжала посылать сигналы, которые мы не понимали. Сигналы негативные, такие как размещение войск на границе и демонстрация того, что сближение Украины с НАТО или стратегическое партнерство с США являются неприемлемыми красными линиями», — сказал Биб.

Он добавил, что Запад также проигнорировал испытание российской противоспутниковой ракеты в ноябре 2021 года. Таким сигналом Москва продемонстрировала свою решимость.

К России не следует применять жёсткий подход, Москва демонстрирует готовность к дипломатическому решению вопросов, отмечает эксперт. Такой положительный сигнал, пояснил Биб, это предложение российского президента Владимира Путина провести прямые переговоры по стратегической стабильности и гарантиям безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, на 10 января намечена основная дискуссия представителей России и США по гарантиям безопасности.

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