Москва, , 13:55 — REGNUM Россия не ведет переговоры с Соединенными Штатами о гарантиях безопасности с позиции силы, заявил 12 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

США — Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы не ведем переговоры с позиции силы. Президент (РФ Владимир Путин) говорил, что здесь нет и не может быть места каким-то ультиматумам», — сказал Песков.

Он уточнил, что ситуация дошла «до такой критической черты в плане общеевропейской безопасности и в плане общенациональных интересов нашей страны, кои являются неотъемлемой частью Европы и архитектуры европейской безопасности, что дальше нельзя, к сожалению, медлить».

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Как сообщало ИА REGNUM, российский проект соглашений о гарантиях безопасности, предлагаемых Соединённым Штатам и НАТО, предполагает в том числе отказ от расширения НАТО на восток.

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