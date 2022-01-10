Женева, Швейцария, 10 января 2022, 12:15 — REGNUM В ходе переговоров по гарантиям безопасности с Россией Соединённым Штатам и Североатлантическому альянсу стоит проявить гибкость, ведь разговор не может быть построен продуктивно, если он будет основан только на позиции одной стороны. Об этом перед началом консультаций в Женеве заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
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Дипломат указал на необходимость «уметь воспринимать позицию другой страны».
По его словам, теперь очередь за США.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что озвученные перед встречей в Женеве подходы Соединённых Штатов по диалогу с Россией по гарантиям безопасности не стали для Москвы неожиданностью. По его словам, изначально было понятно, что линия американской стороны состоит в том, чтобы идеи, предложения и подходы РФ «погрузить» в ту технологическую среду с точки зрения дипломатии, которая сложилась на протяжении последних десятилетий».
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