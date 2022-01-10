Женева, Швейцария, , 12:15 — REGNUM В ходе переговоров по гарантиям безопасности с Россией Соединённым Штатам и Североатлантическому альянсу стоит проявить гибкость, ведь разговор не может быть построен продуктивно, если он будет основан только на позиции одной стороны. Об этом перед началом консультаций в Женеве заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Сергей Рябков Mid.ru

Следите за развитием событий в трансляции: ««Красные линии»: переговоры между Россией и США в Женеве – все новости»

Дипломат указал на необходимость «уметь воспринимать позицию другой страны».

«Мы позицию другой страны воспринимали так, как она есть, на протяжении 30 лет. Сейчас под этим периодом попыток найти общий знаменатель, проявляя гибкость, необходимо подвести черту», — сказал в беседе с РИА Новости Рябков.

По его словам, теперь очередь за США.

«Если они не в состоянии этого делать, значит, столкнутся с ухудшением ситуации в сфере их собственной безопасности», — констатировал представитель российского внешнеполитического ведомства.

Читайте также: Рябков объяснил, почему США некомфортно вести с Россией диалог

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что озвученные перед встречей в Женеве подходы Соединённых Штатов по диалогу с Россией по гарантиям безопасности не стали для Москвы неожиданностью. По его словам, изначально было понятно, что линия американской стороны состоит в том, чтобы идеи, предложения и подходы РФ «погрузить» в ту технологическую среду с точки зрения дипломатии, которая сложилась на протяжении последних десятилетий».

Читайте ранее в этом сюжете: Песков: Путину своевременно доложат об итогах женевской встречи РФ и США