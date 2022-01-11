Москва, , 13:22 — REGNUM Россия не выдвинула никаких экстраординарных требований к США на переговорах в Женеве. Об этом 11 января заявил американист Малек Дудаков в эфире телеканала «Россия 24».

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Следите за развитием событий в трансляции: ««Красные линии»: переговоры между Россией и США в Женеве – все новости»

«Я не считаю, что требования, которые выставляла Россия, какие-то полуфантастические. Потому что все красные линии, которые очертила Россия — это всё, что касается нашей безопасности. Это, может быть, чересчур честные (заявления) для современной дипломатии. Но очень правильные тезисы, которые были озвучены российским МИДом», — заявил Дудаков.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о том, что России и США на переговорах в Женеве не удалось достичь прогресса по ключевому для Москвы вопросу о нерасширении НАТО. Однако он допустил, что баланс всё же может быть найден в дальнейшем.