Мадрид, , 06:43 — REGNUM Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что страны Евросоюза должны выработать общую позицию в отношении России, чтобы «голос» европейского сообщества был услышан в разгар напряженных отношений евроконтинента с РФ по поводу возможности конфликта с Украиной. Об этом сообщает агентство EFE.

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«В этот момент, на нашей границе в Восточной Европе, мы, европейцы, должны определить позицию Европы, чтобы наш голос был услышан», — сказал Альбарес по прибытии на встречу министров иностранных дел ЕС.

Мероприятие с участием министров проходит на территории Франции.