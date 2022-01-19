Москва, , 13:26 — REGNUM Отсутствие прогресса в процессе выполнения Минских договорённостей со стороны Киева является причинной основных разногласий между Россией и Украиной. Об этом 19 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Основные разногласия между Россией и Украиной связаны именно с пробуксовкой процесса выполнения Минских договоренностей со стороны Киева. Если наши турецкие партнеры могут повлиять на украинцев и сподвигнуть их на выполнение ранее взятых договоренностей и обязательств, это можно будет только приветствовать», —подчеркнул официальный представитель Кремля.

При этом Песков указал на вторичность места переговоров по урегулированию на Украине.

«Место же проведения каких-то контактов вторично. Главное — это все-таки повлиять на Украину», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хотел бы быть посредником между российской и украинской сторонами для решения существующих проблем.

Напомним, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в головы представителей нынешних властей Украины могут прийти абсолютно немыслимые вещи. Он подчеркнул, что таким вещам необходимо положить конец и вернуть Украину к реальному выполнению Минского комплекса мер.