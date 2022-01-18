Вашингтон, , 18:11 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, обсудив прошедшие консультации по гарантиям безопасности и предложениям Москвы по стратегической стабильности, сообщил 18 января руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

Энтони Блинкен Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, Блинкен подчеркнул «непоколебимость США» в вопросах суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Они обсудили состоявшийся 10 января диалог по стратегической стабильности, заседание Совета Россия — НАТО 12 января и встречу Постоянного совета ОБСЕ 13 января. Госсекретарь подчеркнул важность дальнейшего следования по пути дипломатии для снижения напряженности вокруг вызывающего глубокую тревогу наращивания Россией сил на Украине и вблизи нее. Госсекретарь подчеркнул непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины и подчеркнул, что любые обсуждения европейской безопасности должны включать в себя союзников по НАТО и европейских партнеров, в том числе Украину», — указано в заявлении Прайса.

Напомним, перечень предложений России, переданных США в декабре 2021 года, никак не касается «наращивания сил» возле Украины, а нацелен на прекращение расширения НАТО и установление стратегической стабильности в Европе и вывод ракетных систем США из Румынии и Польши.

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