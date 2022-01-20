Москва, , 12:20 — REGNUM Заявления президента США Джо Байдена является подготовкой к осенним выборам в Конгресс, считает член Совфеда Андрей Климов.

Андрей Климов Council.gov.ru

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«Сейчас, например, мы наблюдаем подготовку к осенним выборам в Конгресс. Именно они диктуют 9/10 того, о чём говорят и что делают американские политики в 2022. Единственный пункт, по которому есть практический абсолютный консенсус политической элиты Штатов — это любой ценой сохранить остатки глобальной американской гегемонии», — рассуждает Климов в телеграм-канале.

Пресс-конференция Байдена не является здесь не исключением, и большинство его громких заявлений адресовано в первую очередь американским избирателям, указал сенатор.

«На внешнем контуре Вашингтон предпочитает высылать младшим союзникам непререкаемые директивы, а остальных пытаются принуждать разнообразными односторонними санкциями или грубой военной силой. Разговаривать готовы лишь с такими державами, как Россия и Китай, что также очень заметно в последнее время. Важно только не идти у них на поводу и всё закреплять на бумаге (не как делали доверчивые М. Горбачёв или Б. Ельцин). Впрочем, любая «бумага» с Дядей Сэмом будет работать лишь пока Россия остается стабильной и сильной», — рассуждает парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне президент США Байден несколько ряд громких заявлений и пригрозил ядерной войной.