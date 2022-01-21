21 января 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова замминистра иностранных дел РФ о том, что крупномасштабной войны в Европе не будет.

Светлана Рыбина, , 08:01 — REGNUM Заявление замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова о том, что он выражает уверенность, что никакого риска полномасштабной войны, которая может развернуться в Европе или еще где-нибудь, нет, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 21 января в социальной сети Facebook.

Михаил Авилов. Артиллерийский обстрел неприятельского наблюдательного пункта (фрагмент). 1914-1917

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«Кто-нибудь помнит, почему Де Голь Вышел из НАТО? Дело в том, что Хрущев пригласил его посетить центральный командный пункт Ракетных войск стратегического назначения. Там Де Голь увидел карту мира, а на ней Францию с воткнутыми в неё красными флажками», — рассказал Владимир С.

Многие пользователи пришли к выводу, что быть полностью уверенным в том, что война в современном мире невозможно — слишком смелое решение. Потому что жизнь бежит семимильными шагами и то, что вчера казалось невозможным, уже завтра станет неминуемой реальностью, считают граждане.

«Нулевых рисков быть не может, т.к. войны в Европе постоянно шли на протяжении многих столетий», — напоминает Сергей С.

«Глядя на Европу и США, а особенно на Украину, ощущение войны в том или ином виде присутствует», — отмечает Казак Т.

Некоторые комментаторы отмечают, что на Западе постоянно толкуют о якобы подготовке России к нападению на Украину, но почему-то мало кто учитывает, что в случае такого вторжения российские войска неминуемо столкнутся с силами НАТО.

Солдаты НАТО NATO North Atlantic Treaty Organization

«Я почему-то думаю, что будет война, но непонятно, причём тут Украина. Если случится кровопролитие, то с НАТО, а не с украинскими военными. Их просто сдует, когда титаны сойдутся», — указывает William K.

Часть людей указывает на то, что, вне зависимости от мнения Рябкова, тем не менее западные страны постоянно толкают мир к большой войне.

«Россия ни с кем не собирается воевать. Это вы там все её выставляете агрессором и по отношению к Украине, и по отношению к НАТО. А то, что сами к российским границам свои войска стягиваете, — это почему-то не учитываете», — заметил Дмитрий Е.

«У НАТО настоящая истерика, раз они постоянно говорят о какой-то войне. Или же это спекуляция преднамеренная. Третьего не дано», — считает Elsevar A.

Ряд пользователей предупреждает недругов о том, что Россия очень миролюбивая держава, но если что, то постоять за себя может, и даже больше.

«Россия никогда первая на чуждые народы не нападала, но если кто-то хотел получить, то они бежали до Берлина», — отмечает Светлана К.

«Ох, как не привык Запад к такой форме речи! Со времен окончания Второй мировой войны разучились слышать четкие и прямые правила дальнейшего ведения дел в Европе и в целом мире», — считает Arik A.

Военные учения ВС России Александр Полегенько © ИА REGNUM

Нашлись и те, кто убеждены, что российские дипломаты обязаны сделать всё возможное, чтобы не допустить войны.

«Решайте проблему в своём ведомстве, не доводите ситуацию до того, чтобы вопросом занялось Министерство обороны России», — призывает Лазарь С.

Напомним, 19 января замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова заявил на площадке клуба «Валдай» о том, что никакого риска полномасштабной войны, которая может развернуться в Европе или еще где-нибудь, нет.