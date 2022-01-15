Донецк, , 11:54 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ два раза обстреляли территорию ДНР. Об этом 15 января сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

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Отмечается, что украинские силовики вели огонь по подконтрольным республике населенным пунктам Спартак и Новоласпа — из гранатометов, а также из стрелкового оружия.

Ранее в ДНР заявляли, что 13 января ВСУ не открывали огонь по территории республики.

Летом 2020 г в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня.

Кроме того, предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня.