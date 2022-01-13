Москва, , 15:08 — REGNUM Постоянными, осознанными провокациями Запад проверяет Россию на прочность. Об этом заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков заявил в интервью телеканалу RTVI.

Кремль. Москва Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Мы испытываем на себе постоянный прессинг военный, осознанный прессинг провокационного характера зачастую для того, чтобы проверить нас на прочность», — сказал Рябков.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января Рябков заявил на брифинге в Женеве, что у России нет уверенности в выполнении американской стороной даже юридически оформленных договоренностей о гарантиях безопасности, если к такому соглашению придут Москва и Вашингтон.

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