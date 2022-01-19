Москва, , 15:08 — REGNUM Соединенные Штаты и Североатлантический альянс выдвигают необоснованные претензии в адрес России, заявил 19 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков Balk MSC

«В Вашингтоне, Брюсселе и других натовских столицах встречно продолжают выдвигать ничем не обоснованные претензии, прежде всего в связи с происходящим на Украине и вокруг нее», — сказал дипломат, выступая на площадке клуба «Валдай».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рябков заявил, что Россия предпочла бы достичь договорённости по гарантиям безопасности прежде всего с Соединенными Штатами, а вовлечение широкого круга стран в этот процесс может быть контрпродуктивно.

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