Москва, 19 января 2022, 15:08 — REGNUM Соединенные Штаты и Североатлантический альянс выдвигают необоснованные претензии в адрес России, заявил 19 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рябков заявил, что Россия предпочла бы достичь договорённости по гарантиям безопасности прежде всего с Соединенными Штатами, а вовлечение широкого круга стран в этот процесс может быть контрпродуктивно.
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