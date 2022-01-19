Вена, , 22:54 — REGNUM Власти Австрии, оценивая взаимоотношения России, НАТО и Украины, поддерживают сторону Киева, заявила 19 января австрийский министр по делам Европы и конституции Каролине Эдтштадлер в интервью Puls 24.

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Эдтштадлер «Мы стоим на стороне безопасности Евросоюза, европейской земли, и мы, конечно, стоим на стороне такой страны, как Украина, которая когда-то подала заявку о желании вступления в НАТО, что, очевидно, стало камнем преткновения».

Она отметила, что Украина имеет право проявить свои намерения, защищать свой суверенитет, как и любая страна. Поэтому она имеет право претендовать на участие в НАТО.

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Австрийский представитель добавила, что Вена стоит на стороне безопасности, поэтому ей предстоит борьба «на одной стороне с нашими партнёрами, которые также входят в НАТО».

Напомним, Австрия не является членом НАТО, сохраняя нейтралитет. Она с 1995 года является участником соглашения о сотрудничестве с НАТО «Партнёрство во имя мира».

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