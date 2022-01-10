Москва, 10 января 2022, 20:13 — REGNUM Россия не видит готовности американской стороны решать главные вопросы гарантий безопасности, заявил 10 января в Женеве замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Об этом он сообщил по итогам первых переговоров с представителями США.
Рябков пояснил, что Вашингтон не показывает готовности решать главные для России вопросы по гарантиям безопасности так, чтобы это устроило Москву.
«Главные вопросы подвешены, и мы не видим, что с американской стороны есть понимание императивности их решения в устраивающем нас ключе», — заявил Сергей Рябков.
Напомним, ранее замглавы МИД РФ заявил о том, что Россия не пойдёт ни на какие уступки в вопросах гарантий безопасности.
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