Оттава, , 08:16 — REGNUM Правительство России не пугают западные антироссийские санкции, которые могут быть введены из-за ситуации вокруг Украины. Об этом 20 января заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов в эфире канадского телеканала CTV.

Неявка из-за санкций Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Мы считаем, что санкции никогда не работают и никогда не будут работать в отношении такой страны, как Россия», — сказал он в ответ на вопрос о том, каковы будут действия российской стороны в случае введения Оттавой новых санкций в отношении РФ.

«Откровенно говоря, в правительстве России никого больше не волнуют западные санкции, так как они не работают, они не кусают и не оказывают никакого существенного влияния (на российскую экономику», — также добавил Степанов.

При этом он отметил, что попытки стран Запада, включая Канаду, задействовать меры экономического характера для оказания давления на Россию «являются просто иллюзией».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне глава МИД Канады Мелани Жоли заявила, что канадские власти могут ввести новые антироссийские санкции в случае «вторжения» России на Украину.

Отметим, Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также в Москве отмечали, что заявления об «агрессии РФ» являются предлогом для размещения большего количества военной техники НАТО около российских границ.