Москва, 11 января 2022, 11:01 — REGNUM Россия готова к дальнейшей работе с Соединёнными Штатами по вопросам гарантий безопасности. Об этом, комментируя итоги российско-американских консультаций в Женеве, 11 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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Российский дипломат отметила, что состоявшийся в Женеве разговор был «профессиональный, конструктивный, деловой», а как дальше будет продолжена работа с США, «мы посмотрим».
Она добавила, что Россия со своей стороны, «этот настрой демонстрировала и его проявила».
Теперь предстоят переговоры по теме гарантий безопасности на заседании Совета Россия — НАТО в Брюсселе и на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что российская делегация надеется на серьёзный разговор в рамках Совета Россия — НАТО, в отношениях Москвы и Североатлантического альянса наступил момент истины. По словам дипломата, делегация едет в Брюссель с абсолютно реалистичными ожиданиями, но и с надеждой на «серьёзный, глубокий разговор по ключевым, фундаментальным проблемам европейской безопасности».