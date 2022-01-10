Москва, , 20:33 — REGNUM Россия заняла в вопросах гарантий безопасности жёсткую позицию, но абсолютно нельзя утверждать, что Москва занимается выдвижением ультиматумов, сообщил 10 января в Женеве замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

МИД России Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом он подчеркнул, что Россия никому не угрожает, но предлагает договориться так, как это её устроит. Со стороны США, добавил замглавы МИД, постоянно слышится заявление о «цене, которую России придется заплатить».

«Мы за продолжение диалога, мы за то, чтобы эта работа велась, чтобы она не свернулась, чтобы дипломатия продолжала служить делу укрепления безопасности и стабильности. И здесь есть база для договоренности», — сказал Сергей Рябков по итогам консультаций с США.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января в Женеве прошли первые консультации представителей России и США по гарантиям безопасности.

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