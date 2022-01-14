Москва, 14 января 2022, 14:41 — REGNUM Соединённые Штаты используют Североатлантический альянс для достижения своих целей. Об этом 14 января на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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По словам главы российского внешнеполитического ведомства, НАТО нужна Вашингтону только для того, чтобы сохранять свое влияние на западные страны.
Он отметил, что США только говорят, что не могут решать без союзников, «но НАТО нужна Вашингтону по большому счету лишь как инструмент самоутверждения в качестве лидера Запада, лишь для того, чтобы сдержать их всех в русле своей политики и замыслов».
Как сообщало ИА REGNUM, в своё время Дональд Трамп, будучи ещё кандидатом в президенты США от Республиканской партии, заявлял, что страны НАТО используют США в своих целях. По его словам, они обманывают США, которые платят слишком большую цену за существование альянса.