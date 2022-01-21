Мадрид, , 10:17 — REGNUM Лидер испанской «Народной партии» (Partido Popular) Пабло Касадо выразил «всю поддержку» со стороны своей партии действиям правительства страны в вопросе кризиса на Украине в рамках участия Испании в НАТО. Об этом пишет агентство EFE.

Пабло Касадо Pp.es

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При этом политик попросил проинформировать «Народную партию» о шагах властей как главную оппозиционную политическую организацию.

В рамках своего выступления в Конгрессе депутатов Испании Касадо заявил, что «правительство будет пользоваться нашей полной поддержкой, когда дело дойдет до выполнения своих обязательств в рамках НАТО».