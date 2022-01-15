Вашингтон, , 21:38 — REGNUM Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сио США Марк Милли обсудил по телефону с главнокомандующим ВС Украины Валерием Залужным безопасность в Восточной Европе. Об этом заявил официальный представитель комитета Дэвид Батлер.

Флаги США и Украины U.S. Army Europe

«Они продолжили обмен мнениями и оценками касательно развития ситуации с безопасностью в Восточной Европе», — заявил он.

Батлер добавил, что Украина является «ключевым партнером НАТО и играет критически важную роль в поддержании мира и стабильности в Европе».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США якобы узнали о сроках «вторжения» России на Украину, которое, вероятно, может быть осуществлено по «сфабрикованному поводу». При этом Псаки не предоставила никаких доказательств своих утверждений.