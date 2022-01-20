Москва, , 13:46 — REGNUM Россия будет искать точки соприкосновения с Евросоюзом, если в Брюсселе откажутся от мифологемы о российской угрозе и сменят курс на более прагматичный и взаимовыгодный. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в ходе брифинга 20 января.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Она отметила, что Москва намерена выстраивать свою линию выверено и сбалансировано, с учётом конкретных действий ЕС. Захарова также предупредила, что РФ не будет оставаться безучастной, если Брюссель продолжит потакать восточноевропейскому, в частности, прибалтийскому лагерю, и выстраивать «своё внешнеполитическое и тем более военное планирование вокруг мифа о некой российской угрозе».

«Здесь не должно быть никаких иллюзий», — подчеркнула она.

И наоборот, в Москве откликнутся и поддержат поиск точек соприкосновения, если увидят, что Брюссель настроен на переосмысление российского направления «в прагматичном и здравомыслящем ключе, взаимовыгодном и учитывающем взаимные интересы и озабоченности», сказала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, Захарова также призвала Запад прекратить антироссийскую кампанию вокруг ситуации на Украине.

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