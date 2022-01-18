Хельсинки, , 23:01 — REGNUM Президент США Джозеф Байден и президент Финляндии Саули Ниинистё провели телефонные переговоры, сообщает 18 января канцелярия президента Финляндии.

Финляндия Manfred Werner — Tsui

По утверждению канцелярии, переговоры состоялись по инициативе американской стороны.

Были затронуты вопросы ситуации на границах Украины, система безопасности в Европе и возможности решения этих проблем.

«Президенты продолжили свою предыдущую дискуссию, которая состоялась 13 декабря 2021 года. В ходе продолжительной беседы президенты обсудили ситуацию с европейской безопасностью, серьезную напряженность на границах Украины и возможности поиска решений», — указано в сообщении канцелярии президента Финляндии.

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