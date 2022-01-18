Хельсинки, 18 января 2022, 23:01 — REGNUM Президент США Джозеф Байден и президент Финляндии Саули Ниинистё провели телефонные переговоры, сообщает 18 января канцелярия президента Финляндии.
По утверждению канцелярии, переговоры состоялись по инициативе американской стороны.
Были затронуты вопросы ситуации на границах Украины, система безопасности в Европе и возможности решения этих проблем.
«Президенты продолжили свою предыдущую дискуссию, которая состоялась 13 декабря 2021 года. В ходе продолжительной беседы президенты обсудили ситуацию с европейской безопасностью, серьезную напряженность на границах Украины и возможности поиска решений», — указано в сообщении канцелярии президента Финляндии.
Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД Канады Жоли пообщалась с президентом Украины Зеленским