18 января 2022 | Время чтения 3 мин

Елизавета Коробова, , 08:02 — REGNUM Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что Москва наблюдает, как Североатлантический альянс осуществляет постепенное вторжение на территорию Украины, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение на данный счёт 17 января в социальной сети Facebook.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Российский народ это вторжение наблюдает уже последние 30 лет и постоянно пытается это втолковать в головы российскому правительству. Только сейчас поняли, как дело на самом деле обстоит? А майдан вам ни о чём не говорил? Почему надо было начать называть вещи своими именами только тогда, когда катастрофа уже произошла?» — задаётся вопросом Андрей Б.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Многие пользователи оказались солидарны с мнением пресс-секретаря президента Российской Федерации относительно деятельности НАТО на Украине.

«Песков прав. НАТО потому-то не может поддержать гарантии безопасности, предложенные Россией, что тогда альянсу придётся отказаться о своих планов по постепенному вторжению на Украину», — отметил Олег Д.

Некоторые комментаторы посетовали на то, что раз Украина отдаляется от России в сторону стран НАТО, значит, это её право и, увы, тут уже ничего не поделаешь.

«Ну что тут поделаешь, соседи не хотят жить с соседями, но хотят общаться через других соседей. Вот такая она — непростая жизнь!» — пишет Сергей Л.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Часть людей считает, что вступление Украины в НАТО создаёт критическую угрозу для России, а значит, такого исхода событий просто не может быть.

«Украина рассталась со своей государственностью на майдане в 2014 году. Отныне это объект мировой геополитики, а не субъект. Поэтому её мнения в данном вопросе никто спрашивать не собирается. В НАТО Украины не будет никогда и точка», — указывает Геннадий Р.

Ряд пользователей указывает на то, что российским властям пора перенимать опыт своих оппонентов и точно такими же агрессивными методами продвигать свои интересы в мире.

«Научитесь сами делать цветные революции в нужных странах, давайте на это денег, развивайте там образовательные ресурсы, как это делает везде Запад. А то одни сопли. Хватит уже жаловаться на жизнь! Начинайте уже действовать!» — призывает Олег А.

Россия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отдельные комментаторы отмечают, что весь мир обязан России, которая тем не менее лишь скромно просит окружающих относиться к ней с уважением.

«Вся история России говорит о том, что она была последовательна при любой власти и строе в отстаивании принципов независимости и самоопределения наций и народов. Именно она всячески помогала созданию многополярного мира в любую эпоху и во все времена. К сожалению, очень часто при этом она жертвовала собственными интересами, и если бы политика России-матушки хоть на долю была бы аналогична британской, то сейчас полмира находилось бы в составе «Российского Императорского Содружества наций», а русский народ купался бы в роскоши, как шейхи Саудовской Аравии, за счёт освобождённых от других колонизаторов государств, стран и их капиталов. Вот почему полмира обязаны России по гроб жизни, но при этом НАТО позволяет себе ещё нам угрожать!» — написала Флорида Х.

Напомним, 16 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью телеканалу CNN о том, что Москва наблюдает, как Североатлантический альянс осуществляет постепенное вторжение на территорию Украины.