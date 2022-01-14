Москва, , 14:38 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя вопрос популярной в западных странах «новой этики», заявил, что попытки подвергнуть прямому разрушению ценности и наследие предков, которые копились тысячелетиями, очень опасны.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Лавров подчеркнул, что исходит из того, что Бог создал человека и есть у людей как у представителей различных течений христианства те же самые ценности, которые существуют в других мировых религиях, ‑ и в исламе, и в иудаизме, и в буддизме.

«Наверное, вот это наследие, копившееся тысячелетиями, наших предков разных вероисповеданий, наверное, отражает в концентрированном виде накопленную мудрость человеческую. То, что сейчас все это пытаются подвергнуть не то что сомнению, а разрушению прямому, я думаю, это очень опасно», — сказал Лавров, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что в Москве сожалеют о том, что Европейский союз разрушил и зацементировал все механизмы своего взаимодействия с Россией.

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