Москва, , 12:39 — REGNUM Россия категорически не приемлет появление сил НАТО у своих границ. Об этом 14 января заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы категорически не приемлем появление прямо на наших границах Североатлантического альянса. Тем более с учётом того курса, который проводит украинское руководство: и прежнее, и нынешнее, к сожалению», — заявил Лавров.

«Это красная линия по-настоящему. Они это знают», — указал он.