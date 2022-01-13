13 января 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили серьёзные риски, которую ждут нас всех в случае, если НАТО не прекратит своё расширение в сторону России.

Тимур Кондратьев, , 23:31 — REGNUM Заявление замглавы МИД России Александр Грушко о том, что дальнейшее расширение НАТО сопряжено с рисками, которые перевесят это расширение, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 13 января в социальной сети «ВКонтакте».

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

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Александр Грушко Council.gov.ru

»В 90-е в НАТО обещали не расширяться к российским границам, а теперь не могут остановиться, придумывая разные причины для этого», — отмечает Семён И.

Многие пользователи пришли к выводу, что опасения со стороны России достаточно обоснованные, потому что мы прекрасно видим, как наша страна постепенно оказывается в окружении агрессивно настроенных марионеток США.

«Естественно. Риски точно такие же, как если ты один стоишь в центре, окруженный толпой непонятных людей, которые окружили тебя явно не для того, чтобы сопроводить до дома», — считает Анастасия М.

Некоторые комментаторы отмечают, что Запад понимает только язык силы, поэтому его и надо продемонстрировать, чтобы чётко указать нашим «соседям», на какие территории сапог натовского солдата ступать не должен.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Да на кой чёрт с ними говорить? Ультиматум, и всё! Одно лишь только расширение в нашу сторону либо же военная помощь нашим врагам в подбрюшье, и всё — объявление войны!» — указывает Саня Г.

Часть людей полагает, что в альянсе прекрасно оценивают перспективы прямого столкновения с российскими войсками, поэтому они в любом случае не станут переходить обозначенные Москвой «красные линии».

«Да ладно вам. НАТО никогда не полезут в открытую конфронтацию с Россией. У этих государств уже есть горький опыт столкновения с советскими войсками. Так что расслабьтесь. Их заявления — это лишь песок. Тем более что наша армия как никогда сильна!» — поделился своим мнением Vazuns T.

Армия России Mil.ru

Ряд пользователей указывает на то, что есть вероятность наличия в Кремле плана «Б», который будет задействован после того, как в НАТО дадут отрицательный ответ относительно гарантий безопасности.

«Уверен, в России заранее знали, что Североатлантический альянс откажется от предложений со стороны РФ. Теперь у Путина все карты на руках, вместе с силами ОДКБ и при поддержке со стороны Китая нам никакие угрозы не страшны со стороны Запада», — пишет Алексей С.

Отдельные комментаторы отмечают, что НАТО участвует в глобальном спектакле, зрителям которого предлагается наблюдать, переживать, но ничего не делать и не менять.

«Чем отличаются интересы и типажи поведений буржуина российского от буржуинов на Западе? Ничем! Чем отличаются интересы наёмных рабочих в Российской Федерации от интересов наёмных рабочих в США, Бразилии? А в Еврсообзе или Китая с Индией? Ничем! Интернационал буржуинов коварен и саркастичен. Интернационал наёмных рабочих разобщён и мифологизирован. Ради подавления воли рабочих буржуины провоцируют войны. В НАТО никогда не пойдут на мир с Россией, потому что не ради этого альянс создавали», — убеждён «Лдег А».

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Напомним, 12 января замглавы МИД России Александр Грушко заявил в ходе брифинга по итогам переговоров РФ с НАТО о том, что дальнейшее расширение НАТО сопряжено с рисками, которые перевесят это расширение.