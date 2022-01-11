Москва, , 13:30 — REGNUM Предложения России в Женеве абсолютно разумны и рациональны, и исходят исключительно из интересов национальной безопасности страны. Об этом 11 января заявил американист Малек Дудаков в эфире телеканала «Россия 24».

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«С точки зрения дискурса последних десятилетий трудно себе представить, чтобы кто-то мог так прямо и открыто говорить НАТО, что вы не должны расширять дальше. Но это же вполне логично», — заявил Дудаков.

«Никто не предлагает включить Мексику или Канаду в блок, который был бы враждебен Америке. Это было бы то же самое для американской безопасности, как и вступление Украины, Грузии и Казахстана в НАТО уже для России», — указал он.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о том, что России и США на переговорах в Женеве не удалось достичь прогресса по ключевому для Москвы вопросу о нерасширении НАТО. Однако он допустил, что баланс всё же может быть найден в дальнейшем.