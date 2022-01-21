Москва, , 15:29 — REGNUM Госдепартаменту США следует обратить внимание на то, как передают позицию России по Украине в американских СМИ. Об этом 21 января заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Госдепартаменту надо ещё методы работы CNN проанализировать на предмет справедливости информации, аккуратности в изложении фактов», — заявил Лавров.

«Вы утверждаете, что мы собираемся напасть на Украину, хотя мы уже многократно объясняли, что это не так. Но утверждая, что это произойдет, вы тут же спрашиваете — а почему сейчас? А когда не нападать-то нам? Это странный вопрос», — указал он.